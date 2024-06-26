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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:22
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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, V.E'nin idaresindeki otomobil Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde otomobilde yolcu olarak bulunan H.G'nin öldüğü tespit edilirken, sürücü V.E. yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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