Antalya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor

Denetimlerde, 12 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 6 aranan kişi denetimlerde yakalandı, 1 kişiye de adli işlem yapıldı.

107 ekip, 244 personelin katılımı ile 52 noktada yapılan uygulamalarda, 2 bin 341 kişi, bin 919 araç ve 37 işyeri sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

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