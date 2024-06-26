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        Antalya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:29
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        Antalya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

        107 ekip, 244 personelin katılımı ile 52 noktada yapılan uygulamalarda, 2 bin 341 kişi, bin 919 araç ve 37 işyeri sorgulandı.

        Denetimlerde, 12 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 6 aranan kişi denetimlerde yakalandı, 1 kişiye de adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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