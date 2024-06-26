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        Serik'te oto boyacısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde araç boyama dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:34
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        Serik'te oto boyacısında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde araç boyama dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Arif Tanrıverdi'ye ait araç boyama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında dükkan ile içindeki ekipmanlar, boyalar ve kimyasal maddeler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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