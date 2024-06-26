Serik'te oto boyacısında çıkan yangın hasara neden oldu

Yangında dükkan ile içindeki ekipmanlar, boyalar ve kimyasal maddeler zarar gördü.

Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Arif Tanrıverdi'ye ait araç boyama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde araç boyama dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

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