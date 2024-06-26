Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanan Karavan Park'ta hareketlilik sürüyor

Antalya'da açıldığı günden bu yana 36 ülkeden misafir ağırlayan ve bayram tatilinde tam kapasite hizmet veren Karavan Park'ta hareketlilik devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'ndeki park alanı, karavan tutkunlarının gözde tatil noktalarından biri haline geldi.

Geçen yıl hizmete açılan, 4 bin 144 metrekare alana ve 65 karavan kapasitesine sahip park, havaların ısınması ve bayram tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 36 ülkeden, 2 bin 500 karavan ve binlerce misafir ağırlayan Karavan Park, bayram tatilinde tamamen doldu.