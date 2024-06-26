Antalya'da eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Eve gelen sağlık ekibi, Antika Ayer'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, banyoda iple kendisini asmış olan Vezir Ayer, polis ekiplerince kurtarılmıştı.

Varsak Aktoprak Mahallesi'nde Antika Ayer ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen eşi Vezir Ayer arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eşini, boğazını keserek öldüren Vezir Ayer daha sonra banyoda kendisini asarak intihar etmeye çalışmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen Vezir Ayer ise kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü.

İddianamede, 30 yılı aşkın süredir evli olan Ayer çiftinin 7 müşterek çocuğu olduğu ifade edilerek, Antika Ayer’in gece uyuduğu esnada sanık tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.