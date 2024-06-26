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        Antalya Ticaret Borsası haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 104'üncü yılını kutlayan Borsa'nın, tarımın modernizasyonu, ticaretin geliştirilmesi ve kentin marka değerinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:44
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        Antalya Ticaret Borsası haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 104'üncü yılını kutlayan Borsa'nın, tarımın modernizasyonu, ticaretin geliştirilmesi ve kentin marka değerinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

        ATB'nin haziran ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

        Çandır, Borsa'nın bu yıl 104'üncü yılını kutladığını belirterek, kuruluşundan bugüne kadar kentin ticaretine, ekonomisine ve üyelerine katkı verdiğini kaydetti.

        Borsa'nın başta tarım olmak üzere ticaretin ve ekonominin her alanında önemli bir rol oynadığını dile getiren Çandır, "Geçmişimizin birikimini gelecek nesillere taşımak, kentimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için daha da kararlıyız. Tarımın modernizasyonu, ticaretin geliştirilmesi ve kentimizin marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Borsa olarak tarım alanında önemli paneller, toplantılar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çandır, bu tür faaliyetler sayesinde sorunların gündeme taşındığını ve kamuoyunda bir farkındalık oluşturulduğunu bildirdi.

        Ayrıca karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak kurumlararası işbirliğinin artırıldığını belirten Çandır, bu tür faaliyetlerin belli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.

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