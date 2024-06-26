Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Manavgat ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda, 600 paket kaçak sigara, 480 elektronik sigara ile 500 elektronik sigara kiti ve bir miktar kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi H.A.T. hakkında, "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet"ten adli işlem yapıldı.