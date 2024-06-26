Antalya'da 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, üç yarı suçtan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.G'yi düzenlenen operasyonda yakaladı.
İşlemlerinin ardından M.G. cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.