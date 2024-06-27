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        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya'ya geldi

        Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1810 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:27
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        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya'ya geldi
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        Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1810 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

        Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

        "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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