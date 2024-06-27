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        Alanya'da 9 yaşındaki çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:44
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        Alanya'da 9 yaşındaki çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rusya uyruklu K.M. annesiyle birlikte girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler K.M'yi denizden çıkardı.

        Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardınan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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