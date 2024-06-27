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        Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki konakların hikayeleri belgeselleştirildi

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi Evleri" projesi kapsamında tarihi konakların hikayeleriyle hazırlanan belgeseller karekodla izlenebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:52
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        Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki konakların hikayeleri belgeselleştirildi
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        Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi Evleri" projesi kapsamında tarihi konakların hikayeleriyle hazırlanan belgeseller karekodla izlenebiliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, illk ayağı 2022'de başlayan proje çerçevesinde arşivler taranıp, fotoğraflardan ipuçları aranarak ve mahalle sakinleriyle görüşerek 11 yapının izi sürüldü.

        Elde edilen verilerle konakların öyküleri derlenerek belgeselleri hazırlandı. İlk etapta 1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan Hassun Kaptan Konağı, Selanik'ten mübadeleyle gelen Hasan ve Nesli Kıvırcık çiftinin 5 çocuğuyla yaşadığı Çerçiler Evi, mahallesinde 40 yıl muhtarlık yapan Kont Salih'in evi, mübadeleyle gelen Ayşe ve Derviş Kulaksızlar çiftinin evi, dönemin Antalya Belediyesinde zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir'in Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağı'nın hikayelerinin belgeselleri yapıldı.

        Projenin ikinci etabında ise 1800'lerde İskenderiye'den göç eden ve "Beyaz Arap" olarak anılan ailenin yaşadığı Melek'in Evi, Antalya'da 1918'de sıtmayla mücadele ederken atlı faytonlar için kullanılan Soykam'ın Fayton Garajı, 2004'te Fransız Patrich Walch'un satın aldığı konak başta olmak üzere 40 konağın daha belgeselleri hazırlandı.

        Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde hazırlanan belgesellerin karekodları, konakların girişlerine yerleştirilerek ziyaretçilere izleme imkanı sunuldu.

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