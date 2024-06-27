Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiliyor

        Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başladı.

        Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla geçen yıl başlatılan projenin ikinci ayağı Konyaaltı Sahili'nde yapıldı.

        Plastik atıklara yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan ve bu yıl tek kullanımlık plastik ürünlere odaklanan projenin ilk etkinliği Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'ndeki kıyı ve deniz dibi temizliği oldu.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve çevre eğitimi alan 35 gönüllünün katıldığı projede, Mavi Bayrak ödüllü halk plajlarında kurulan bilgilendirme stantlarında 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler yürütülecek.

        Projenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, proje boyunca gönüllülerin tek kullanımlık plastiklerle mücadeleye yönelik çeşitli farkındalık çalışmaları yürüteceğini anlattı.

        Kıyı bölgelerindeki kentlerin en büyük problemlerden birinin tek kullanımlık plastikler olduğunu belirten Atasoy, "Tek kullanımlık plastikler olmadan çok rahat yaşayabiliriz. Plastik pipet yerine cam veya metallerini kullanabiliriz. Plastik bir şişe olmadan suyumuzu içebiliriz. Termos, matara veya bardak kullanabiliriz. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne her gün 100 bin civarında misafir gelir ve bizim 120 kişilik temizlik ekibimiz 7/24 çalışır. Hafta içi günde 30, hafta sonu 60 ton çöp toplarız. Bunların büyük çoğunluğu da tek kullanımlık plastiklerdir. Deniz çöpleri de yüzde 80 oranında tek kullanımlık plastiklerdir." diye konuştu.

        - Denizlerde 150 milyon ton civarında plastik atık var

        TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin her geçen gün arttığını söyledi.

        Son yapılan çalışmalara değinen Ergiydiren, "Çalışmalara göre mevcut durumda denizlerimizde yaklaşık 150 milyon ton civarında plastik atık bulunuyor. Ve buna her yıl 6 milyon ton civarında atık ekleniyor. Plastiklerin hem denizimize, hem deniz ekosisteminde oluşturduğu zarara karşı bilinç oluşturmak çok önemli. Çünkü tüm bunların ötesinde ekonomimize de zarar veriyor. Balıkçılığa zarar veriyor. Pis bir plaja, denize hiçbir turist gelmez. Bu noktada turizm için de risk teşkil ediyor. O nedenle temizlemekten ziyade atılmamasına yönelik faaliyetleri çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        EKAD Proje Geliştirme ve Eğitim Programları Sorumlusu Deniz Candaş ise projede sadece kıyı ve deniz temizliği yapılmadığını bilimsel verilerin de toplandığını vurguladı.

        Birçok sektörün tek kullanımlık plastiklerden vazgeçemeyecek durumda olduğuna dikkati çeken Candaş, tıpkı plastik poşet kullanımının azaltıldığı gibi bu alışkanlığın da azalması için etkinlikte alternatif ürün örneklerine yer verdiklerini kaydetti.

        Sahilde deniz dibi temizliği yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği üyesi dalgıç Erkun Tanyar da yaklaşık 40 dakika süren dalışta kıyıya birçok plastik, kağıt, pet şişe, tahta ve demir gibi atıklar çıkardıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Hafta sonu 60 ton çöp toplanan Konyaaltı Sahili'nde temizlik
        Hafta sonu 60 ton çöp toplanan Konyaaltı Sahili'nde temizlik
        'Kargocu soydu, kaçtı' dedi, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti
        'Kargocu soydu, kaçtı' dedi, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti
        Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki konakların hikayeleri belgeselleştirildi
        Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki konakların hikayeleri belgeselleştirildi
        Alanya'da 9 yaşındaki çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Alanya'da 9 yaşındaki çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Ormanda izinsiz böcek toplarken yakalanan Rus akademisyene 378 bin 141 lira...
        Ormanda izinsiz böcek toplarken yakalanan Rus akademisyene 378 bin 141 lira...
        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya'ya geldi
        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya'ya geldi