Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

        Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Vatandaşlardan bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekili...
        Antalya'da deniz ve kıyılarda plastik kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekili...
        Hafta sonu 60 ton çöp toplanan Konyaaltı Sahili'nde temizlik
        Hafta sonu 60 ton çöp toplanan Konyaaltı Sahili'nde temizlik
        'Kargocu soydu, kaçtı' dedi, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti
        'Kargocu soydu, kaçtı' dedi, yalanı ortaya çıkınca gerçeği itiraf etti
        Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki konakların hikayeleri belgeselleştirildi
        Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki konakların hikayeleri belgeselleştirildi
        Alanya'da 9 yaşındaki çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Alanya'da 9 yaşındaki çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Ormanda izinsiz böcek toplarken yakalanan Rus akademisyene 378 bin 141 lira...
        Ormanda izinsiz böcek toplarken yakalanan Rus akademisyene 378 bin 141 lira...