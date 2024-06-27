Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

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