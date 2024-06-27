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        Finike'de "Koruyucu Aile Günü" için etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Finike ilçesinde "Koruyucu Aile Günü" kapsamında karma resim sergisi ve çocuk şenliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:06
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        Finike'de "Koruyucu Aile Günü" için etkinlik düzenlendi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde "Koruyucu Aile Günü" kapsamında karma resim sergisi ve çocuk şenliği etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Musa Kazım Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, aileyi ve çocukları korumanın, çocukların sağlıklı, huzurlu, sevgi ve saygının hüküm sürdüğü ortamlarda yetişmelerine imkan sağlamanın önemli bir görev olduğunu belirtti.

        Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için geliştirilen koruyucu aile hizmetinin, çocukları sevgiyle kucaklayacak ailelerle buluşturmayı amaçladığını ifade eden Çelik, devletin de her zaman tüm imkanlarıyla çocukların yanında olduğunu bildirdi.

        Etkinlikte Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile protokol üyeleri, sergiyi gezdi, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

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