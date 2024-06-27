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        Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak

        Antalya'da Aksu Belediyesi tarafından, Aksu çayı kenarında görüntü ve çevre kirliğine neden olan izinsiz yapıların kaldırılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:22
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        Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
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        Antalya'da Aksu Belediyesi tarafından, Aksu çayı kenarında görüntü ve çevre kirliğine neden olan izinsiz yapıların kaldırılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Aksu çayı kenarında, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan, ahşap ve çelik iskeleler, prefabrik, konteyner, yüzen restoran ve benzeri tarzı kaçak yapıların Aksu Kaymakamlığının 24.06.2024 tarih ve 12442 sayılı yazısı doğrultusunda kaldırılacağı belirtildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Aksu Destek Tim Komutanlığı ve Aksu Kaymakamlığının, kaçak ve izinsiz durumdaki yapıların kaldırılması için talepte bulunduğu ifade edildi.

        Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce kaçak yapılara 8 Temmuz'da yıkım işlemi yapılacağına dair tebligat gönderdiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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