Alanya'da sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira ceza uygulandı

Araç sürücüsüne sahte ehliyet kullandığı gerekçesiyle 58 bin 187 lira ceza kesildi, kullandığı araç ise trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Kontrollerde ticari araç sürücüsünün ibraz ettiği Kanada'ya ait ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.