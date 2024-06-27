Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:29 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Bıçağı kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen kavgada, Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer (36) ve Abdullah Solmaz (41) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"

        Benzer Haberler

        Alanya'da sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira ceza uygulan...
        Alanya'da sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira ceza uygulan...
        Antalya'da yaz spor okulları başlıyor
        Antalya'da yaz spor okulları başlıyor
        Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
        Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
        Finike'de "Koruyucu Aile Günü" için etkinlik düzenlendi
        Finike'de "Koruyucu Aile Günü" için etkinlik düzenlendi
        Dokumapark'taki müzeleri 9 bin 152 kişi ziyaret etti
        Dokumapark'taki müzeleri 9 bin 152 kişi ziyaret etti
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı