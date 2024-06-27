Alanya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçağı kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen kavgada, Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer (36) ve Abdullah Solmaz (41) yaralandı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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