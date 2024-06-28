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        Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:03
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        Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında bir kişi ölü bulundu.

        Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak'taki çocuk parkında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, göğüs kısmında bıçak yarası bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polisin incelemesi sonucu ölen kişinin Süleyman C. (51) olduğu tespit edildi.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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