Adrasan'ın koylarını görmek isteyenler tekne turlarına ilgi gösteriyor
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'ın koylarını görmek isteyen turistler, tekne turlarına katılıyor.
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'ın koylarını görmek isteyen turistler, tekne turlarına katılıyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi, teknelerle koyları gezerek mavi sularda yüzme imkanı buluyor.
Beyaz kumsallı turkuaz renkli Suluada ile Ceneviz başta olmak üzere bölgenin öne çıkan önemli koylarını görme fırsatını yakalayan turistler, denize girip güneşleniyor.
Mavi ile yeşilin buluştuğu koylara sahip Adrasan’da mavi yolculuğa" çıkanlar, unutulmaz anılar biriktiriyor.
Kumluca içesindeki Adrasan Plajı'ndan farklı koylara tekne turu düzenleyen kaptan Kayahan Uslu, bölgedeki teknelerle yaz döneminde her gün denize açıldıklarını söyledi.
Turlara yoğun ilgi olduğunu anlatan Uslu, "Eşsiz güzellikteki koylarımıza düzenlediğimiz tekne turlarına talep hayli fazla. Turlarımıza katılanlar oldukça memnun kalıyor. Koylarımız güzelliğiyle insanları cezbediyor. Bölgemizin güzelliklerinin tanıtımına katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Farklı ülkelerden misafirlerimiz olduğu gibi yerli turistlerin de ilgisi yoğun." diye konuştu.
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