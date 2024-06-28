Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Adrasan'ın koylarını görmek isteyenler tekne turlarına ilgi gösteriyor

        Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'ın koylarını görmek isteyen turistler, tekne turlarına katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adrasan'ın koylarını görmek isteyenler tekne turlarına ilgi gösteriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'ın koylarını görmek isteyen turistler, tekne turlarına katılıyor.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi, teknelerle koyları gezerek mavi sularda yüzme imkanı buluyor.

        Beyaz kumsallı turkuaz renkli Suluada ile Ceneviz başta olmak üzere bölgenin öne çıkan önemli koylarını görme fırsatını yakalayan turistler, denize girip güneşleniyor.

        Mavi ile yeşilin buluştuğu koylara sahip Adrasan’da mavi yolculuğa" çıkanlar, unutulmaz anılar biriktiriyor.

        Kumluca içesindeki Adrasan Plajı'ndan farklı koylara tekne turu düzenleyen kaptan Kayahan Uslu, bölgedeki teknelerle yaz döneminde her gün denize açıldıklarını söyledi.

        Turlara yoğun ilgi olduğunu anlatan Uslu, "Eşsiz güzellikteki koylarımıza düzenlediğimiz tekne turlarına talep hayli fazla. Turlarımıza katılanlar oldukça memnun kalıyor. Koylarımız güzelliğiyle insanları cezbediyor. Bölgemizin güzelliklerinin tanıtımına katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Farklı ülkelerden misafirlerimiz olduğu gibi yerli turistlerin de ilgisi yoğun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Meloni'nin partisi zor durumda
        Meloni'nin partisi zor durumda
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu
        Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu
        Antalya'yı ziyaret eden Kazak turist sayısı geçen yıla göre yüzde 12,3 artt...
        Antalya'yı ziyaret eden Kazak turist sayısı geçen yıla göre yüzde 12,3 artt...
        Antalya OSB "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" aldı
        Antalya OSB "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi" aldı
        Orman yasakları sonrası 'mangal' duyarsızlığı
        Orman yasakları sonrası 'mangal' duyarsızlığı
        Mayısta sıcaklık düştü, yağışlar arttı
        Mayısta sıcaklık düştü, yağışlar arttı
        Antalya'da baba- oğul, çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da baba- oğul, çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı