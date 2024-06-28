Adrasan'ın koylarını görmek isteyenler tekne turlarına ilgi gösteriyor

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'ın koylarını görmek isteyen turistler, tekne turlarına katılıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi, teknelerle koyları gezerek mavi sularda yüzme imkanı buluyor.

Beyaz kumsallı turkuaz renkli Suluada ile Ceneviz başta olmak üzere bölgenin öne çıkan önemli koylarını görme fırsatını yakalayan turistler, denize girip güneşleniyor.