Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı
Antalya'nınAlanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedaviye alındı.
Antalya'nınAlanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde A.F.S. açıkta bırakılan deterjandan içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan bebek, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan bebeğin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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