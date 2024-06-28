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        Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nınAlanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:10
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        Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nınAlanya ilçesinde açıkta bırakılan deterjandan içen 1 yaşındaki bebek, hastanede tedaviye alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde A.F.S. açıkta bırakılan deterjandan içti.

        Bir süre sonra rahatsızlanan bebek, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan bebeğin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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