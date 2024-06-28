Alanya'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Taşer (42) ölmüş, kardeşi Hüseyin Taşer (32) ve Abdullah Solmaz (41) yaralanmıştı. Baba, anne ve oğulları gözaltına alınmıştı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde dün aynı binada oturan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan baba H.P. anne S.P. ve oğulları H.P'nin, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

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