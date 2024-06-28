Antalya'da mezuniyet programı düzenleyen öğrencilerden Filistin'e destek

Antalya'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında öldürülen öğrenciler unutulmadı.

Yurtta kalan ve bu sene mezun olan 28 kız öğrenci, yurdun salonuna Filistin'de öldürülen üniversite öğrencileri için mezuniyet cübbesi, kep ve "İşgalciler Gazze'deki İslam Üniversitesini bombaladı", Gazze'deki okullar bu sene mezun veremedi" yazılı afişler astı.

Duvara kurşun izlerini simgeleyen delikler açılarak sıraların üzerine Filistin bayrakları serildi, Filistinli öğrenciler adına düzenlenen temsili mezuniyet belgeleri duvara yapıştırıldı, bazıları ise kurdelelerle tavandan sarkıtıldı.

Öğrenciler, "Filistin bu sene de mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak Filistinli öğrencilerin mezun olamamasının üzüntüsünü yaşadı, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Antalya İl Müftüsü Nazif Fetih Yalçınkaya, programda yaptığı konuşmada, genç kızların anlamlı bir farkındalık oluşturduğunu, kalplerini, zihinlerini, gönüllerini çağın en büyük soykırımı olan Gazze'deki akranlarıyla birleştirdiğini söyledi. Öğrencilerin, Filistin'deki dramı duyurmak istediğini anlatan Yalçınkaya, "Gençlerimiz mezuniyet sevincini dahi buruk yaşıyor." dedi.

- "Filistinliler için sessiz kalmak istemedik" Yurdun Müdürü Fehime Sertel de 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan olaylardan duydukları üzüntüyü dile getirmek için mezun olamayan Filistinliler için sessiz kalmak istemediklerini vurguladı. Özgürlüğü temsil eden kuşlar hazırladıklarını anlatan Sertel, "Bu kuşların kanatlarına Filistin bayrağının rengini astık, kep giydirdik ve ayaklarına diploma astık. Diplomaların üzerinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ismi yazıyor. Katledilmiş bebek zıbını koyduk, üzerinde 'Büyüyemedim okula gidemedim' yazıyor. Bu etkinlikle çocukların büyüyemeden, mezun olamadan katledildiğine dikkati çekmek istedik." diye konuştu.