Serik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde başka illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Serik Belediyesi Boğazkent Halk Plajı Tesislerinde Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programa, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Akbaşoğlu, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, tayini çıkan hakim, savcı ve eşleri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan, 2024 yaz kararnamesinin hayırlı olmasını dileyerek, tayini çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kendi tayinin de Kocaeli'ye çıktığını aktaran Erdoğan, "İki yıllık görev süremizin sonuna geldik. Güzel bir çalışma ortamı sağladık, mutlu ayrılıyoruz." dedi.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Akbaşoğlu da tayini çıkanlara yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, yaptıkları hizmetlerde dolayı teşekkür etti.

Programda, tayini çıkan hakim ve savcılara Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan tarafından plaket verildi.