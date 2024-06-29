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        Serik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde başka illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:09
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        Serik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde başka illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

        Serik Belediyesi Boğazkent Halk Plajı Tesislerinde Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programa, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Akbaşoğlu, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, tayini çıkan hakim, savcı ve eşleri katıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan, 2024 yaz kararnamesinin hayırlı olmasını dileyerek, tayini çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        Kendi tayinin de Kocaeli'ye çıktığını aktaran Erdoğan, "İki yıllık görev süremizin sonuna geldik. Güzel bir çalışma ortamı sağladık, mutlu ayrılıyoruz." dedi.

        Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Akbaşoğlu da tayini çıkanlara yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, yaptıkları hizmetlerde dolayı teşekkür etti.

        Programda, tayini çıkan hakim ve savcılara Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan tarafından plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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