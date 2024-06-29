Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Koruyucu aileliğini üstlendiği minik Ela'nın "süt annesi" oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuklarını yitiren Osman-Şerife Çal çifti, yaşadıkları acıyı dindirmek için 1 yaşındaki Ela bebeğin koruyucu aileliğini üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koruyucu aileliğini üstlendiği minik Ela'nın "süt annesi" oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuklarını yitiren Osman-Şerife Çal çifti, yaşadıkları acıyı dindirmek için 1 yaşındaki Ela bebeğin koruyucu aileliğini üstlendi.

        Türkiye'de her yıl 30 Haziran tarihi "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanıyor.

        Anne ve babası hayatını kaybeden ya da çeşitli nedenlerle ailesinin bakımlarını sağlayamadığı çocuklara aile şefkati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "koruyucu aile" modeli ile veriliyor.

        Devlet tarafından her ihtiyacı karşılanmasına rağmen çocukların anne baba sevgisi ve aile sıcaklığında büyümesini amaçlayan koruyucu aile modeli ile evlat sahibi olamayan ya da biyolojik çocukları bulunmasına rağmen kimsesiz çocuklara da yuvalarını açmak isteyen birçok ailenin evlerinden bebek, çocuk seslerinin yükselmesini sağlanıyor.

        Türkiye'de bu model ile 8 bin 550 ailenin yanında 10 bin 264 çocuk, şefkat dolu yuvalarında yaşıyor.

        Tek amaçları bir yetimi, öksüzü anne, baba sözcüğünden mahrum bırakmamak olan o aileler arasında Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Şerife ve 48 yaşındaki Osman Çal çifti de yer alıyor.

        - Çocukları 2 yaşındayken havuza düşerek boğuldu

        Çal çiftinin, evlendikten 11 yıl sonra Hüseyin adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

        Evliliklerini çocukla taçlandıran çiftin mutluluğu, gittikleri piknikte Hüseyin'in yangın söndürme havuzuna düşüp boğulmasıyla sona erdi.

        Çocuklarının ölümüyle sarsılan çift, 10 yıl sonra koruyucu aile olan komşularından etkilenerek bir çocuğa yuvalarını açmaya karar verdi. Bir türlü geçmeyen üzüntülerini koruyucu aile olarak dindirmek isteyen çift, henüz 40 günlük olan kimsesiz "Ela" adlı bebeğin koruyucu aileliğini üstlenerek mutlu bir hayata adım attı. Evleri yıllar sonra yeniden bebek sesiyle dolan çift, "prensesimiz" diye seslendikleri minik Ela'yı adeta gözlerinden sakınıyor.

        - "Hayatını kaybeden oğlumuzun kokusunu Ela'da alıyorum"

        Çal, AA muhabirine, evlendikten sonra birçok defa hamile kalmasına rağmen 11 yıl bebeklerinin olmadığını söyledi.

        Oğullarının dünyaya gelmesiyle hayatlarının tamamen değiştiğini ifade eden Çal, "Çok mutluyduk. Ancak 2 yaşındayken rahmetli oldu. Çok zor bir süreçti. Sonrasında da defalarca tedavi görmemize rağmen bebeğimiz olmadı. Evimiz 'Ela' bebek ile yeniden şenlendi. Ay parçası gibi bir bebek. Hemen bağlandık. Hayatını kaybeden oğlumuzun kokusunu Ela'da alıyorum." dedi.

        Bir yakının tavsiyesi üzerine hastanede emzirme eğitimi aldığını anlatan Çal, "Emzirme hemşiresinin desteğiyle hiç umutsuzluğa kapılmadan geceleri bile kalktım ve başardım. Bebeğimiz evimize geldikten 2 ay sonra sütüm geldi. Bir mucize gerçekleşti ve bebeğimi emzirmeye başladım. Allah'ım bana Ela'nın 'Süt annesi' olmamı nasip etti. Çok güzel bir duygu. Onu sevgiyle büyüteceğiz." diye konuştu.

        Baba Osman Çal da kızının ilk kez "Baba" dediğini ve bu kelimeyi duyunca tarifi mümkün olmayan duygular yaşadığını kaydetti.

        Yıllar sonra yeniden "baba" olma duygusunu yaşadığını aktaran Çal, "Ela ile yüzümüz yeniden gülmeye başladı. Çevremdekiler bile gençleştiğimi söylüyor. İşten eve adeta koşarak geliyorum. Ona sarılınca, koklayınca bütün yorgunluğum gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Serik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi
        Serik'te tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi
        Sahilde izmarit, çekirdek kabuğu kirliliği
        Sahilde izmarit, çekirdek kabuğu kirliliği
        Antalya'da mezuniyet programı düzenleyen öğrencilerden Filistin'e destek
        Antalya'da mezuniyet programı düzenleyen öğrencilerden Filistin'e destek
        Alanya'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Alanya'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı
        Alanya'da deterjan içen bebek hastaneye kaldırıldı
        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada, baba, oğul ve anne adliyed...
        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgada, baba, oğul ve anne adliyed...