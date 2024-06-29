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        28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu

        TÜBİTAK koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:09
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        28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu
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        TÜBİTAK koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu.

        Antalya'da 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatın ödül töreni Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, 11'i Balkan ülkesi olmak üzere 22 ülkeden 135 öğrenci katılırken, öğrencilerden 10'u altın, 56'sı gümüş ve 39'u bronz madalya kazandı.

        Olimpiyata A ve B olmak üzere iki takımla katılan Türkiye A takımı, 3 altın ve 3 gümüş madalya ile 177 puan toplayarak birinci oldu. B takımı ise olimpiyatı 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Olimpiyatlarda ikinciliği 171 puanla Bulgaristan alırken, Romanya ise 169 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

        - "Birinci olmanın gururunu yaşıyoruz"

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, gazetecilere, matematik olimpiyatlarına 11'i Balkan ülkesi olmak üzere 22 ülkeden 135 öğrencinin katıldığını belirtti.

        Öğrencilerin, hafta başından bu yana matematik alanındaki bilgilerini ve becerilerini ortaya koyduklarını ifade eden Mandal, "Ülke olarak birinci olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi

        Mandal, olimpiyat vesileyle dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin Antalya'yı ve Türk kültürünü tanıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Gelecekte, bu çocuklarla, geleceğin bilim insanlarıyla birlikte çalışmaya ülke olarak devam edeceğiz. Yapay zekanın sadece kullanıcısı olmak değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bilim temelli çözümlere ihtiyaç var. Bilim temelli çözümler için de bilim insanlarına ihtiyaç var. Ve bu sadece bugünün yetişkin bilim insanları değil çok daha kritik olan gelecekteki bilim insanları, işte bugün burada yarışan 135 çocuğumuz geleceğin bilim insanlarıdır. Ülkemizde dahil olmak üzere çok başarılı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize, gençlerimize güveniyoruz. Ve bilimi bir diplomasi aracı olarak, ülkeler arasındaki barış olarak ve dünyanın problemlerinin çözülmesi için önemli bir araç olarak görüyoruz."

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'na ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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