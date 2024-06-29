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        Antalya'da parkta öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:47
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        Antalya'da parkta öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak'taki çocuk parkında dün gece göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Süleyman Celebe'nin (51) şüpheli ölümü üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celebe'yi göğsünden bıçaklayıp öldüren kişinin M.Ç. (47) olduğunu tespit etti.

        Görüntülerden zanlının izini süren ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

        Hurdacılıkla uğraştığı tespit edilen zanlının, parkta cinayeti işledikten sonra Yenigün Mahallesi'nde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut A.'yı da tartıştıktan sonra tahra ile yaraladığı ortaya çıktı.

        Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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