Antalya'da parkta öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

Hurdacılıkla uğraştığı tespit edilen zanlının, parkta cinayeti işledikten sonra Yenigün Mahallesi'nde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut A.'yı da tartıştıktan sonra tahra ile yaraladığı ortaya çıktı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celebe'yi göğsünden bıçaklayıp öldüren kişinin M.Ç. (47) olduğunu tespit etti.

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