Antalya'da çıkan anız yangınında meyve ağaçları zarar gördü
Antalya'nın Akseki ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınında meyve ağaçları ve 10 dönüm alan zarar gördü.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınında meyve ağaçları ve 10 dönüm alan zarar gördü.
Cevizli Mahallesi Germeyen Sokak'ta evlerin arasındaki anızda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akseki Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 6 arazöz, 2 kepçeyle müdahale ederek yangını iki saatte kontrol altına aldı.
Evlere sıçramadan söndürülen yangında, 20 meyve ağacı ile 10 dönüm alan zarar gördü.
Cevizli Mahallesi Muhtarı Harun Çınar, ekiplerin canla başla çalışarak alevleri söndürdüğünü belirterek, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini söyledi.
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