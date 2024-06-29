Alanya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Otomobilin alev alması ve sürücü ile eşinin araçtan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.S. idaresindeki 07 ADY 041 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

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