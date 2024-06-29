Alanya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
A.S. idaresindeki 07 ADY 041 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.
LPG dolumu yapıldıktan sonra sürücünün kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev aldı.
Sürücü ve araçta bulunan eşi L.S. araçtan kendilerini dışarıya attı. Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.
Olayda sürücü ve eşi hafif yaralandı.
Otomobilin alev alması ve sürücü ile eşinin araçtan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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