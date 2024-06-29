Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        A.S. idaresindeki 07 ADY 041 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

        LPG dolumu yapıldıktan sonra sürücünün kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev aldı.

        Sürücü ve araçta bulunan eşi L.S. araçtan kendilerini dışarıya attı. Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

        Olayda sürücü ve eşi hafif yaralandı.

        Otomobilin alev alması ve sürücü ile eşinin araçtan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!

        Benzer Haberler

        Antalya'da çıkan anız yangınında meyve ağaçları zarar gördü
        Antalya'da çıkan anız yangınında meyve ağaçları zarar gördü
        Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürüp, iş yaptığı kişiyi tahra ile yarala...
        Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürüp, iş yaptığı kişiyi tahra ile yarala...
        Antalya'nın havası da denizi de sıcak
        Antalya'nın havası da denizi de sıcak
        Antalya'da parkta öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı
        Antalya'da parkta öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı
        Balkanların matematik şampiyonu Türkiye oldu
        Balkanların matematik şampiyonu Türkiye oldu
        28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu
        28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu