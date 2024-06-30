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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 30.06.2024 - 08:46
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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle ile müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.

        Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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