Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle ile müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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