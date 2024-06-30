Yazın akciğer embolisi ve kalp krizi riskine karşı sıvı tüketiminin artırılması öneriliyor

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yazın akciğere pıhtı atması ve kalp krizi riskinin artığını belirterek, özellikle bacak varisleri olanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gölbaşı, AA muhabirine, bacak varislerine sahip kişilerin kışın olmasa da sıcak havayla ağrı, ödem ve kramp şikayetleri yaşadığını belirtti.

Yazın sıcaklığın bacak toplardamarlarının çaplarında genişlemeye neden olduğunu belirten Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Buna bağlı kapakçıklar kaçırmaya başlar. Dolayısıyla şikayetlerde son derece artış görülür. Bunun ciddi anlamda tehlike arz eden boyutu da vardır. Büyük varisli hastalarda bacak toplardamarda kan göllenmeye başlar. Eğer bu kişiler yeterince sıvı tüketmiyorsa gün içerisinde o bölgelerde pıhtı oluşmasına neden olurlar. Pıhtılar da akciğere atar, hayati tehlike arz eder. Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Yazın bacak toplardamarlarında kanın göllenmesi ve sıvı kaybı ciddi pıhtılaşmaya ve akciğere emboli atmasına neden oluyor."

Gölbaşı, yazın bacağı mutlaka sıcaktan korumak, gün içinde soğuk suyla yıkamak gerektiğini vurgulayarak, varisi olanların ayakta sabit durmamasının önemine değindi. - "Ciddi sigara tüketen gençlerde yazın kalp krizi riski artar" Gün içinde bacağı yukarıya kaldırarak dinlendirmek gerektiğini anlatan Gölbaşı, "Susuz kaldığımızda bacak varislerinin içindeki damarlarda pıhtı eğilimi son derece artar. Onun için yazın mutlaka gün içinde en az 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Özellikle yazın yaşlılardaki ölümlerin en önemli sebeplerinden biri akciğer embolisidir. Yaşlılarda dışarıdan görülür büyük varisler olmasa dahi pıhtılaşma eğilimi son derece yüksektir. Susuz kaldıklarında kanın akışkanlığı azalır, pıhtılaşma eğilimi artar." diye konuştu.

Gölbaşı, yazın özellikle yaşlılara da bol sıvı tüketmesini önererek, güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmesini istedi. Sıcak havanın kalp krizi riskini de tetiklediğini anlatan Gölbaşı, şöyle devam etti: "Yüksek tansiyona bağlı çok çeşitli beyin kanaması riskini de tetikler. Özellikle 60'lı yaşların üzerindekilerde sıcak havalarda beyin kanaması, aort damarı yırtılması, derin toplardamarlarda pıhtılaşma, buna bağlı akciğer embolisi gibi komplikasyonlar çok sık görülüyor. Varisi olan gençler de risk altında. Ciddi sigara tüketimi olan gençlerde sıcak havada kalp krizi riski son derece artıyor. Onun için mümkün olduğunca yazın sigara tüketimini azaltmaları, su tüketimini artırmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca serin yerlerde bulunmalılar."