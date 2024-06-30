Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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