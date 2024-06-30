Megisti-Kaş Yüzme Yarışı yapıldı

18. Megisti-Kaş Yüzme Yarışı, 20 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaş ilçesinden Kızılhisar (Meis) Adası'na geçen sporcular, Meis Belediye Başkanı Nikolaos Asvestis'in startıyla yarışa başladı.

7 kilometrelik parkuru erkeklerde 1 saat 41 dakika 55 saniyelik derecesiyle ilk bitiren İtalyan sporcu Egor Tropeano oldu.

Kadınlarda ise 1 saat 47 dakika 27 saniye ile Aybige Su Irçağ birinciliği elde etti.

İtalyan eski milli yüzücü Tropeano, yarışın ardından yaptığı açıklamada, ilk kez bu yarışmaya katıldığını ve birinci olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.