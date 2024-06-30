Alanya'da safari araçları denetlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 5 araç sahibine cezai işlem uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 5 araç sahibine cezai işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba, Alacami, Değirmendere, Dimçayı ve Sapadere bölgelerinde, safari turlarında kullanılan araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi.
Ekipler, 25 araçta denetim yaparak, kurallara uymayan 5 araç sahibine 14 bin 169 lira ceza uyguladı.
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