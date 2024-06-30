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        Alanya'da safari araçları denetlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 5 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:10
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        Alanya'da safari araçları denetlendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 5 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba, Alacami, Değirmendere, Dimçayı ve Sapadere bölgelerinde, safari turlarında kullanılan araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi.

        Ekipler, 25 araçta denetim yaparak, kurallara uymayan 5 araç sahibine 14 bin 169 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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