GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Lara bölgesindeki plaja yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, dozer, itfaiye ve orman ekipleriyle müdahalede bulunuldu.

Yangın bölgesinde birçok kişi de yangının yayılmasına engel olmak için ekiplere destek verdi. Bazı kişiler hortum ve su bidonları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.