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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:29 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:29
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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yaptı.

        Antrenmana koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı kondisyon koşularıyla tamamladı.

        Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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