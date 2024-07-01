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        Alanya'da sörfçünün yunusla yarışı havadan görüntülendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sörf yapan tur teknesi sahibinin, yunusla yarışması dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:33
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        Alanya'da sörfçünün yunusla yarışı havadan görüntülendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sörf yapan tur teknesi sahibinin, yunusla yarışması dronla kaydedildi.

        Alanya Kalesi açıklarında elektrikli sörf tahtasıyla gezinti yapan tur teknesi sahibi Barış Dalgıç, kendisine eşlik eden yunusu fark etti.

        Yaşadıklarını dronla kayda alan Dalgıç, daha sonra yunusla kıyasıya yarış içerisine girdi.

        Yunus, Dalgıç ile dakikalarca yüzdükten sonra gözden kayboldu.

        Dalgıç, yaptığı açıklamada, yunusla yarışırken çok heyecanlı ve farklı bir duygu yaşadığını söyledi.

        İlçe açıklarında sıklıkla yunuslarla karşılaşıldığını belirten Dalgıç, "Bu Alanya'nın güzelliğidir. Yunusların en çok görüldüğü yerlerden olan Alanya'mıza herkesi bekleriz. Yaklaşık 45 dakika yunusla yarıştım. Gerçekten çılgın bir yunustu. Herkesin yaşaması gereken bir heyecandı. Doğamıza sahip çıkalım. Çocuklarımıza da denizlerimizi sevdirelim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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