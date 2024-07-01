Alanya'da sörfçünün yunusla yarışı havadan görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sörf yapan tur teknesi sahibinin, yunusla yarışması dronla kaydedildi.

Alanya Kalesi açıklarında elektrikli sörf tahtasıyla gezinti yapan tur teknesi sahibi Barış Dalgıç, kendisine eşlik eden yunusu fark etti.

Yaşadıklarını dronla kayda alan Dalgıç, daha sonra yunusla kıyasıya yarış içerisine girdi.

Yunus, Dalgıç ile dakikalarca yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Dalgıç, yaptığı açıklamada, yunusla yarışırken çok heyecanlı ve farklı bir duygu yaşadığını söyledi.