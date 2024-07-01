Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sebahattin Saygın (37) idaresindeki motosiklet, D-400 kara yolu Gültepe mevkisinde aynı istikamette seyreden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

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