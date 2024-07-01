Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sebahattin Saygın (37) idaresindeki motosiklet, D-400 kara yolu Gültepe mevkisinde aynı istikamette seyreden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Saygın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Saygın'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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