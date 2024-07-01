Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Tutar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre sonra denizde çırpınan Tutar, cankurtaran ve sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı.

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