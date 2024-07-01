Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alanya'da yaşayan Hüseyin Tutar (79), Güllerpınarı Mahallesi'ndeki Keykubat Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra denizde çırpınan Tutar, cankurtaran ve sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Tutar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.