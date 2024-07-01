Alanya'da iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Y.M. (37) yönetimindeki kamyonun taşıdığı paletli kepçe, Gözübüyük Mahallesi Salağacı mevkindeki ormanlık alanda elektrik tellerine takıldı.
Kopan tellerin çıkardığı yangına 3 arasöz karadan, bir helikopter havadan müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, kamyon ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
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