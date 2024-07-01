Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TÜBİTAK finallerinde yarışacak

Görüntü- veri işleme teknolojisi ve makine öğretimiyle soğuğa dayanıklı malzemeler kullanılarak hazırlanan İHA, kutuplarda yaşayan türlerin tespiti, sınıflandırılması ve envanter kaydını sağlayarak canlıların yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını koruma altına alıyor.

TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'ndaki yer bilimleri alanında ise öğrencilerden Cennet Tekelioğlu, Elif Ocak ve Mehmet Ali Aşçı'nın hazırladığı "Kutup Canlıları Tespit ve Analiz İHA'sı" projesi Türkiye finallerine kaldı.

Kuraklığa karşı çözüm sunmayı hedefleyen SÜDA, prototipte otonom ile yüzer güneş panelleri kullanılarak, baraj ve göletlerde buharlaşmadan kaynaklanan su kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor.

Öğretmen Nafi Duymuş, Arzu Yıldırım Şahin ve Vahit Hüyük danışmanlığında yürütülen proje, 2 bin 320 başvuru arasından ilk 30'a girerek Türkiye finallerine katılmayı hak kazandı.

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