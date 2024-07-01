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        Aktif Yaşlı Merkezi üyelerinden Türk Halk Müziği konseri

        Antalya'daki Aktif Yaşlı Merkezi'nde çeşitli etkinliklere katılan 65 yaş üstü bireyler Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:13
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        Aktif Yaşlı Merkezi üyelerinden Türk Halk Müziği konseri
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        Antalya'daki Aktif Yaşlı Merkezi'nde çeşitli etkinliklere katılan 65 yaş üstü bireyler Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Aktif Yaşlı Merkezi'ndeki 65 yaş üstü bireylerin hazırladığı konser programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Konserde 15 kişiden oluşan Aktif Yaşlı Merkezi korosuna, Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Türk Halk Müziği enstrüman grubu eşlik etti.

        Üyelerin "Pirlere Niyaz Ederiz", "Atımı Bağladım Nar Ağacına" gibi sevilen eserleri seslendirdiği konserde, solo şarkı söyleyen solistler beğeni topladı.

        Konser sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, programın Aktif Yaşlı Merkezi'nin amacını ortaya koyduğunu söyledi.

        Ulutekin, konserde emeği geçen tüm ekibe, Şef Yiğit Aktı'ya ve üyelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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