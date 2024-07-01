Aktif Yaşlı Merkezi üyelerinden Türk Halk Müziği konseri

Ulutekin, konserde emeği geçen tüm ekibe, Şef Yiğit Aktı'ya ve üyelere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Aktif Yaşlı Merkezi'ndeki 65 yaş üstü bireylerin hazırladığı konser programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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