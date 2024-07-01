Alanya'da 19 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan B.D. (19) ailesiyle girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Gencin suya batıp çıktığını gören çevredekiler B.D'yi denizden çıkardı.
Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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