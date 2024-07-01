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        Alanya'da 19 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:18
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        Alanya'da 19 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

        Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan B.D. (19) ailesiyle girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Gencin suya batıp çıktığını gören çevredekiler B.D'yi denizden çıkardı.

        Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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