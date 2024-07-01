Kumluca'da özel gereksinimli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel gereksinimli gencin polis olma hayali bir günlüğüne yerine getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kentte, çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik hakkında bilgilendirmek, halkla ilişkileri geliştirmek ve devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Kumluca'da yaşayan özel gereksinimli bir gencin, polisleri çok sevdiği ve tanışmak istediği, polis olma hayali kurduğu ekiplere iletildi.