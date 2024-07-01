Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da özel gereksinimli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel gereksinimli gencin polis olma hayali bir günlüğüne yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da özel gereksinimli gencin polis olma hayali gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel gereksinimli gencin polis olma hayali bir günlüğüne yerine getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kentte, çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik hakkında bilgilendirmek, halkla ilişkileri geliştirmek ve devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda Kumluca'da yaşayan özel gereksinimli bir gencin, polisleri çok sevdiği ve tanışmak istediği, polis olma hayali kurduğu ekiplere iletildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen özel genç, polisler tarafından karşılandı.

        Merak ettiği birimleri polisler eşliğinde gezen genç, çalışmaları yerinde görme ve öğrenme fırsatı yakaladı.

        Ziyaretin ardından özel genç, ekiplerle polis aracına bindi.

        Bir süre polis aracında vakit geçiren özel gence, ekipler tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Alanya'da 19 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Alanya'da 19 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi
        Aktif Yaşlı Merkezi üyelerinden Türk Halk Müziği konseri
        Aktif Yaşlı Merkezi üyelerinden Türk Halk Müziği konseri
        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TÜBİTAK finallerinde yarışacak
        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TÜBİTAK finallerinde yarışacak
        Alanya'da iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın s...
        Alanya'da iş makinesinin elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın s...
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü