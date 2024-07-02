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        Antalya'nın 5 falez plajında mavi bayrak dalgalanmaya başladı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'na mavi bayraklar asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:22
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        Antalya'nın 5 falez plajında mavi bayrak dalgalanmaya başladı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'na mavi bayraklar asıldı.

        Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezler bölgesinde kurulan, merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Metrelerce yükseklikteki falezlerin arasında yer alan plajlardaki iskelelerden atlayan ziyaretçiler, Akdeniz'in mavi sularında serinleme imkanı buluyor.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da mavi bayrak aldı.

        İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle falez plajlara mavi bayrak asıldı.

        Uysal, çevre çalışmalarının aynı zamanda gelişim gösteren bir bilinç sahası olduğunu belirtti.

        Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere çevreyi koruyan önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uysal, "Mavi bayraklı plajlarımızdan diğer alanlardaki çalışma alanlarımıza kadar hep çevreci yaklaşımla hayata baktık. Bu alandaki bilinci yaymaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

        Ergiydiren ise uluslararası ödül mavi bayrağın, plajların temizliğinin simgesi olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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