Antalya'da izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir fabrikaya ait çatı izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir fabrikaya ait çatı izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Avni Tolunay Mahallesi 4524 Sokak'ta çitle çevrilen ve bir fabrikaya ait çatı izolasyon malzemelerinin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürdü.
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