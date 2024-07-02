Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

        Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 14 ilçede 15 kreşle hizmet verdiklerini belirtti.

        Bu sayıyı 19 ilçede 36 kreş sayısına çıkararak 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Ulutekin, "Amacımız sizlerin bize emanet ettiği çocukları vatanına, milletine, bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Antalya'da izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürü...
        Antalya'da izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürü...
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
        Antalya'nın 5 falez plajında mavi bayrak dalgalanmaya başladı
        Antalya'nın 5 falez plajında mavi bayrak dalgalanmaya başladı
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği (2)
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği (2)
        Yaz, kış boş kalmayan plajda tatilin günlük maliyeti 1500 liradan başlıyor
        Yaz, kış boş kalmayan plajda tatilin günlük maliyeti 1500 liradan başlıyor
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği
        Serik'te 'Suriyeli' gerginliği