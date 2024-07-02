Antalya Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bu sayıyı 19 ilçede 36 kreş sayısına çıkararak 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Ulutekin, "Amacımız sizlerin bize emanet ettiği çocukları vatanına, milletine, bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

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