Alanya'da bir kişi ölü bulundu

Yapılan incelemede cesedin Ali Aydoğan'a (75) ait olduğu tespit edildi.

Uğurlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çeşmenin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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