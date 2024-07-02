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        Alanya'da bir kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:01
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        Alanya'da bir kişi ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

        Uğurlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çeşmenin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede cesedin Ali Aydoğan'a (75) ait olduğu tespit edildi.

        Aydoğan'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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