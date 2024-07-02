Alanya'da bir kişi ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Uğurlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan çeşmenin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Ali Aydoğan'a (75) ait olduğu tespit edildi.
Aydoğan'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.