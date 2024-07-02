Antalya'da yaz Kur'an kursları başladı

Antalya'da yaz Kur’an kursları eğitime başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Ahmet Hamdi Akseki Kur’an kursunda düzenlenen açılış programına İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ilçe müftüleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Yalçınkaya, Kur’an kurslarının önemine dikkati çekti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirten Yalçınkaya, "Diyanet İşleri Başkanlığı her sene yaz döneminde ‘Camiler çocukların sesleriyle şenlensin’ düşüncesiyle Kur’an kursu açıyor. Nasıl ki çocuklarımızın diğer konularda bilgi almasını sağlıyorsak, dini bakımdan da bilgi almaları çok önemli. Çocuklarımızın hem dini bilgilerle hem de dünyevi bilgilerle hayatını devam ettirmeleri önemlidir." ifadelerini kullandı.