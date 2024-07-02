Serik'te evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Merkez Mahallesi Yaşar Çıkla apartmanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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