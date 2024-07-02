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        Serik'te evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:00
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        Serik'te evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Merkez Mahallesi Yaşar Çıkla apartmanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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