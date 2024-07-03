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        Antalya ormanlarının "üçüncü gözü" gözetleme kuleleri

        SÜLEYMAN ELÇİN - Yüzölçümünün yüzde 57'si orman olan Antalya'da "yeşil vatan", yapay zekayla kontrol edilen kameralar ve insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra 42 kuleyle yangınlara karşı anbean gözetleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:01
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        Antalya ormanlarının "üçüncü gözü" gözetleme kuleleri
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Yüzölçümünün yüzde 57'si orman olan Antalya'da "yeşil vatan", yapay zekayla kontrol edilen kameralar ve insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra 42 kuleyle yangınlara karşı anbean gözetleniyor.

        Kentte geçen yıl 37 olan yangın gözetleme kulesi sayısı, yerleşim yerlerinden uzak bölgelere kurulanlarla bu yıl 42'ye yükseldi.

        Hakim tepelere kurulu kulelerde mesaiye mayısta başlayan görevliler, ekim ayının sonuna kadar ellerinde dürbünlerle ormanları gözetliyor.

        Bazıları kara yolu ulaşımı olmayan zirvelere kurulu kulelerdeki görevliler, yangınları olabildiğince erken fark ederek durumu harekat merkezine bildiriyor. Buradan yönlendirilen arazöz ve hava araçlarıyla alevler büyümeden söndürülüyor.

        - "24 saat nöbetleşe görevlilerimiz duruyor"

        Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, Antalya'nın ormanlık alan anlamında Türkiye'nin en şanslı illerinden olduğunu söyledi.

        Kentte 1 milyon 180 bin hektar orman bulunduğunu bildiren Derince, kişi başına düşen orman alanının, 4,7 metrekareyle Türkiye ortalamasından fazla olduğunu kaydetti.

        Geniş bir coğrafyaya yayılan ormanların 42 gözetleme kulesiyle korunduğunu belirten Derince, "Mayıstan ekim ayının sonuna kadar 24 saat nöbetleşe görevlilerimiz duruyor. Anbean ormanları gözlüyorlar ayrıca akıllı kameralarımızı da yangın harekat merkezinden yönlendirerek olası yangınlara karşı müdahale stratejimizi belirliyoruz." dedi.

        Yangınları söndürmede en önemli unsurun erken müdahale olduğunu ifade eden Derince, "Erken müdahale yapmak için gözetleme kuleleri olmazsa olmazımız. Buradaki görevliler özveriyle yeme içme ihtiyaçlarını burada görüp ormanlarımız için gece gündüz nöbet tutuyor." diye konuştu.

        - Babasının emaneti kulede görev yapıyor

        Alageyiklerin yaşam alanı Düzlerçamı mevkisindeki Kayrak Gözetleme Kulesi görevlisi 42 yaşındaki Abdullah Toykara, babasının da yıllarca aynı kulede görev yaptığını söyledi.

        Kuleye 2 yaşındayken adım attığını anlatan Toykara, "Kulede büyüdüm. Babam emekli olduktan sonra kuleden ayrılmıştık. 10 yıl önce görevi devraldım. O günden bu yana babamın emaneti ormanlara gözüm gibi bakıyorum." dedi.

        Görev yaptığı sürede defalarca dumanları erken fark ederek yangınların büyümeden önlenmesine yardımcı olduğunu kaydeden Toykara, "Kulede 24 saat süreyle tek başıma görev yapıyorum. Görevi ekip arkadaşıma devredene kadar gözüm sürekli ormanlık alanlarda oluyor. Sadece ağaçların değil buradaki hayvanların da hayatı bana emanet." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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